Арестант обвинил замначальника ОБОП МВД Татарстана в фальсификации

Фото: МВД РТ

С заявлением в Следком по РТ из казанского СИЗО обратился 31-летний фигурант дела ОПС «Тукаевские» Марат Батыршин. Он обвинил замначальника отдела БОП МВД Татарстана в фальсификации протокола своей явки с повинной.

О своем заявлении Батыршин заявил на заседании райсуда при продлении меры пресечения. Его обвиняют в участии в преступном сообществе и 16 эпизодах мошенничества на общую сумму 55 млн рублей. По версии следствия, в группировке обвиняемый играл роль «казначея».

Комментировать заявление обвиняемого в МВД республики не стали. Подробности — в материале «Реального времени».