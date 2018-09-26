Для Татарстана важно, чтобы серьезные контакты с Нижегородской областью развивались — Минниханов

Президент Рустам Минниханов принял участие в церемонии инаугурации вновь избранного губернатора региона Глеба Никитина. Минниханов пожелал ему «успехов и доброго пути».

«Очень знаковое событие для Нижегородской области и для нас тоже. Нижегородская область — наш стратегический партнер, и для нас очень важно, чтобы наши контакты, а наши контакты очень серьезны, развивались. Глеба Сергеевича я лично знаю давно, у него огромный опыт, и, самое главное, он прошел хороший экзамен — ходить с «и. о.» в течение года очень сложно. И чемпионат мира, и те процессы, которые реализуются и проходят у вас, — мы очень внимательно следим за вами, уважаемые молодые технократы», — цитирует президента РТ его пресс-служба.

Напомним, Никитин сегодня официально вступил в должность губернатора Нижегородской области.