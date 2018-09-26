Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области

Сегодня, 26 сентября, Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области. Он принес соответствующую присягу и получил удостоверение избранного главы региона.

«Клянусь при осуществлении полномочий высшего должностного лица — губернатора Нижегородской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Нижегородской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, приложить все силы и знания для обеспечения благосостояния жителей области, прав и свобод человека и гражданина», — цитирует текст присяги пресс-служба правительства области.