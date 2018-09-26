«Татнефть» перезапустит «Ижметмаш» до конца года
Завод «Ижметмаш», принадлежащий ПАО «Татнефть», перезапустит производство в четвертом квартале 2018 года.
Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин по итогам переговоров с генеральным директором ООО «РНГО» Иваном Елагиным.
Управлять ижевским предприятием будет РНГО, дочерняя структура «Татнефти».
Напомним, в отношении «Ижметмаша» ранее была введена процедура наблюдения. Из 800 работников предприятия 700 попали под сокращение.Промышленность Удмуртия
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