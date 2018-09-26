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Промышленность

«Татнефть» перезапустит «Ижметмаш» до конца года

16:01, 26.09.2018

Завод «Ижметмаш», принадлежащий ПАО «Татнефть», перезапустит производство в четвертом квартале 2018 года.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин по итогам переговоров с генеральным директором ООО «РНГО» Иваном Елагиным.

Управлять ижевским предприятием будет РНГО, дочерняя структура «Татнефти».

Напомним, в отношении «Ижметмаша» ранее была введена процедура наблюдения. Из 800 работников предприятия 700 попали под сокращение.

Промышленность Удмуртия
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