Роскомнадзор анонсировал конкурс для региональных каналов в Мордовии, Марий Эл и других субъектах

Роскомнадзор сообщил о проведении конкурса для региональных каналов в ряде субъектов РФ, в том числе в Мордовии и Марий Эл. Победитель конкурса сможет бесплатно попасть на 21-ю позицию в кабельных сетях.

Заявки принимаются до 26 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс также проводится для каналов Адыгеи, Калмыкии, Карелии, Вологодской, Смоленской области и Севастополя.

Напомним, что в 2016 году Минсвязи РФ согласилось закрепить региональные каналы на кабельном ТВ на 21-й кнопке. В Башкирии глава республики Рустэм Хамитов поддержал попадание на 21-ю кнопку телеканала БСТ.