В Самаре после жалоб автомобилистов возобновился ремонт на Южном мосту

В Самаре возобновились ремонтные работы на Южном мосту.

Как рассказали в городской мэрии, ранее властям города поступили жалобы со стороны автомобилистов по факту многочисленных повреждений на асфальте. В результате подрядчик приступил к работам согласно гарантийным обязательствам.

На данный момент ремонт подходов к мостовому переходу находятся на завершающей стадии. С 1 октября начнется реконструкция деформационных швов. Все замечания подрядная организация устраняет за свой счет. Работы ведутся преимущественно в ночное время.

Напомним, капитальный ремонт Южного моста был произведен в прошлом году по программе комплексного развития инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь ремонта составила 12,9 тысячи кв. м, протяженность объекта — 1 км.