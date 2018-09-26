Минниханов назвал перспективным проект РАН по производству полимеров в Татарстане

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов принял участие в очередном заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Минниханов отметил перспективность проекта Российской академии наук, которая намерена организовать в регионах России, в том числе в Татарстане, производство сверхвысокостойкого полимера. Он необходим для производства автокомпонентов, гибких дисплеев и солнечных батарей, электронной бумаги и сенсоров.

Кроме того, Минниханову представили проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Тюлячинском районе. Запуск завода мощностью в 48 тысяч тонн в год запланирован на I квартал 2020 года. Этого объема хватит на заправку 1,5—2 тыс. автомобилей. Президент республики рекомендовал ориентировать проект на городскую коммунальную и сельхозтехнику, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее президент Татарстана заявил, что республике необходимо принять новую стратегию развития в нефтехимическом комплексе.