АСВ потратит на конкурсное производство в «Татфондбанке» более 250 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует потратить на конкурсное производство в ПАО «Татфондбанк» 251,2 млн рублей.



Как следует из сообщения АСВ, в четвертом квартале 2018 года на административно-хозяйственные расходы заложено 221,7 млн рублей, в том числе 143,6 млн рублей — на судебные издержки и расходы по арбитражным делам, а также нотариальные расходы. На бухгалтерское сопровождение предполагается выделить 25,8 млн. Расходы на содержание собственных и арендованных зданий составят 32 млн рублей.

При этом агентство планирует потратить 29,5 млн рублей на зарплату и компенсации работникам, в том числе 6,1 млн рублей — начисления на зарплату.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительной сделку ПАО «Татфондбанк» с физическим лицом на сумму 40 млн рублей.