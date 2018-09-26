Шойгу через частные структуры закупает на КВЗ вертолеты для Тывы — глава республики

Министр обороны России Сергей Шойгу покупает машины на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) для Тывы через частные структуры.

По словам главы республики Шолбана Кара-оола, два вертолета после покупки будут переданы в республиканскую собственность для санавиации.

Отвечая на вопрос, что Тывой фактически руководит Шойгу, а не он, Кара-оол заявил, что «это было бы здорово, если бы так».

«Но, извините, у него своих дел по уши. И это глупость полная, согласитесь. То, что он помогает, я этому безмерно рад, я всегда стараюсь это подчеркивать», — цитирует главу республики «Новая газета».

Ранее сообщалось, что Казанский вертолетный завод поставит два вертолета «Ансат» в Дагестан.