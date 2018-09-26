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Компании из Татарстана назвали «Татспиртпром» участником картеля

11:11, 26.09.2018
Компании из Татарстана назвали «Татспиртпром» участником картеля
Фото: fcinfo.ru

Три компании из Татарстана пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на «Татспиртпром» из-за сложившегося вокруг татарстанского производителя алкогольной продукции картеля.

Речь идет о компаниях ООО «Марта» (строительное), ООО «Корк» и ООО «Центр» (оба входят в одну группу с обанкротившимся дистрибьютором алкоголя — ООО «Галерея вин»), пишут «Ведомости».

В жалобе антимонопольщикам отмечается, что из-за картеля с рынка ушла большая часть поставщиков. Представитель ФАС сообщил, что заявление поступило и будет рассмотрено.

Напомним, в 2016 году ФАС признала «Татспиртпром» ограничивающим конкуренцию через соглашения о поставках алкоголя.

Позднее ГК «Кристалл-Лефортово» пожаловалась на «Татспиртпром» из-за протекционизма со стороны властей Татарстана. Однако в ФАС объяснили установление якобы завышенных цен на водку из других регионов легальной коммерческой политикой торговых сетей и нарушений со стороны региона не увидели. Подробности — в материале «Реального времени».

БизнесРозничная торговля Татарстан
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