Власти предложили бизнесу заплатить за строительство самой дорогой трассы в России

Российские власти предложили бизнесу оплатить строительство самой дорогой автотрассы в стране — дороги Джубга — Сочи.

Новую скоростную автодорогу в списке, который министерства предложили в числе инвестпроектов для бизнеса, предложено проложить на маршруте от Керчи через Новороссийск, Джубгу и Сочи — и до границы с Абхазией.



Собеседник «Ведомостей» сообщил, что на строительство претендуют компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга. Представитель Ротенберга заявил, что не осведомлен об этих планах, а Рейльян от комментариев отказался.

Ранее Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи стоимостью 1,2 трлн рублей. По оценке Минтранса России, реализация проекта обойдется минимум в 1,6 трлн рублей. Ведомство считает его нецелесообразным.