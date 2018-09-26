Между Берлином и Санкт-Петербургом может появиться прямая железная дорога

Между Берлином и Санкт-Петербургом организуют прямое железнодорожное сообщение.

«Предполагаем, что из Берлина поезда до Калининграда и Петербурга будут идти через Франкфурт-на-Одере до границы с Польшей и дальше в направлении Варшавы, частично по уже существующему маршруту Варшава — Брест — Минск. Линия, кроме небольших участков в районе Берлина, в последнее время была расширена, теперь скорость движения составов по ней составляет 160 км/ч», — рассказали в Министерстве транспорта ФРГ.

Отмечается, что при организации сообщения не придется проводить масштабные строительные работы, так как будут задействованы уже существующие ветки в Польше и прибалтийских странах.

Новый маршрут также позволит почти в два раза сократить путь между Санкт-Петербургом и Калининградом, пишут «Известия».

В региональной пресс-службе РЖД подтвердили, что в настоящий момент ведется техническая проработка проекта и назвать примерную дату его запуска пока сложно.

Ранее стало известно, что поезда из Казани в Крым запустят в 2019 году.