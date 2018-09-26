В России объем беззалогового кредитования превысил максимум 2014 года

Объем беззалогового кредитования в России в первом полугодии составил 6,7 трлн рублей, что на 200 млрд рублей больше, чем в 2014 году.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 17,1%, говорится в презентации директора департамента финансовой стабильности Центробанка.

По мнению представителей регулятора, ссудная задолженность растет быстрее доходов, что создает опасность увеличения долговой нагрузки.



Аналитики считают, что сейчас показатели обслуживания займов заметно лучше, чем до кризиса. Кроме того, у ЦБ есть целый ряд инструментов, которые позволяют не допустить перегрева рынка, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что россияне задолжали почти 6 трлн рублей по ипотечным кредитам.