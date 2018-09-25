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Путин объявил благодарность заслуженному тренеру из Татарстана Владимиру Житлову

16:08, 25.09.2018
Путин объявил благодарность заслуженному тренеру из Татарстана Владимиру Житлову
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил благодарность члену общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Татарстан.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Житлов является заслуженным тренером РСФСР и СССР по фехтованию. Он тренировал женскую сборную по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх 1976 и 1980 года.

Кроме того, Житлов состоит в составе Общественного совета МВД Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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