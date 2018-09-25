Минниханов договорился о сотрудничестве с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым
Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым.
Результатом встречи стало подписание протокола к соглашению о сотрудничестве. Документ должен укрепить производственный потенциал и улучшить инвестиционный климат Татарстана.
Кроме того, соглашение предполагает поддержку проектов, направленных на социально-экономическое развитие республики, передает «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что ПАО «Газпром» подпишет дорожную карту по взаимодействию с промышленным комплексом Татарстана.ОбществоВластьПромышленностьНефтехимия Татарстан
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