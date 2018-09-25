По детскому «концлагерю» в Казани появилась еще одна потерпевшая

В уголовном деле об издевательствах над подростками в так называемом реабилитационном центре «Символ жизни» добавилось еще две статьи. Основанием для этого послужили показания 17-летней девушки, которую сотрудники центра вывозили в центр для взрослых наркоманов и алкоголиков, где ее подвергли наказанию с сексуальным «подтекстом». Подвергшуюся унизительным наказаниям воспитанницу центра признали потерпевшей.



К делу об издевательствах над подростками подключились правозащитники — они представляют интересы одного из потерпевших подростков. А Кировский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о запрете деятельности казанского «концлагеря» для трудных подростков ООО «Символ жизни». Эти и другие подробности продолжающегося расследования — в материале «Реального времени».