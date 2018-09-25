Террористам приказали готовить террористические акты в регионах РФ — НАК

Главари международных террористических группировок приказали сторонникам не выезжать за рубеж для участия в боевых действиях, а оставаться на территории России для создания ячеек.



«Главари международных террористических организаций отдают приказы своим сторонникам не выезжать за пределы Российской Федерации в Сирию и другие страны, а оставаться в регионах пребывания для создания ячеек и подготовки террористических актов», — цитирует «Интерфакс» первого замруководителя управления «И» аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Кокоурова.

Отмечается, что спецслужбы отмечают тенденцию на «саморадикализацию» граждан, когда люди без внешнего воздействия и вербовки начинают интересоваться радикальными идеологиями.

Напомним, 20 августа в Чечне боевики устроили четыре нападения на полицейских. Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, атаки боевиков были направлены на срыв празднования Курбан-байрама. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Позже стало известно, что нападающим на полицейских в Чечне было от 11 до 17 лет.

