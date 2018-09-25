Максимальная ставка вкладов может вырасти к концу года до 7,25%

К концу года средняя максимальная ставка вкладов может подняться до 7–7,25% по разным прогнозам.



При этом банкиры считают, что рост рублевых ставок на российском банковском рынке скорее носит временный характер, пишут «Ведомости».

Отмечается, что за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру портфеля депозитов физлиц увеличилась на 0,04 п.п. до 6,65% годовых.

Напомним, с начала 2018 года ЦБ рассчитывал показатель по вкладам Сбербанка, ВТБ, «Россельхозбанка», «Газпромбанка», «Альфа-банка», «Бинбанка», «Открытия», «Райффайзенбанка», «Промсвязьбанка», «Совкомбанка». На этот раз ЦБ изменил список банков — место «Совкомбанка» впервые занял Московский кредитный банк.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка вкладов в банках вернулась к росту.

