Татарстан получит 764,5 млн рублей на проекты импортозамещения

Два промышленных кластера из Татарстана получат 764 млн рублей субсидий на проекты импортозамещения. Стало известно, что конкурсная комиссия Минпромторга РФ одобрила проект «Композиты без границ», объединяющий Татарстан, Московскую и Саратовскую области на 500 млн рублей, и проект «Барс Технолоджи» на 247,5 млн рублей.

Проект «Барс Технолоджи» позволит стать Татарстану лидером российского производства аккумуляторных батареек и занять 15% рынка страны к 2020 году, а ПАН-волокно может производиться мощностью 5 000 тонн в год.

Соответствующий приказ был подписан 21 сентября врио министра промышленности и торговли РФ Сергеем Цыбом. Субсидии участникам кластеров на возмещение до 50% затрат на реализацию кластерного проекта предоставляются на безвозмездной основе.

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