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Промышленность

Татарстан получит 764,5 млн рублей на проекты импортозамещения

11:43, 25.09.2018

Два промышленных кластера из Татарстана получат 764 млн рублей субсидий на проекты импортозамещения. Стало известно, что конкурсная комиссия Минпромторга РФ одобрила проект «Композиты без границ», объединяющий Татарстан, Московскую и Саратовскую области на 500 млн рублей, и проект «Барс Технолоджи» на 247,5 млн рублей.

Проект «Барс Технолоджи» позволит стать Татарстану лидером российского производства аккумуляторных батареек и занять 15% рынка страны к 2020 году, а ПАН-волокно может производиться мощностью 5 000 тонн в год.

Соответствующий приказ был подписан 21 сентября врио министра промышленности и торговли РФ Сергеем Цыбом. Субсидии участникам кластеров на возмещение до 50% затрат на реализацию кластерного проекта предоставляются на безвозмездной основе.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Промышленность Татарстан
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