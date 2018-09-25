Чико Флорес пропустит как минимум неделю из-за перелома носа

Защитник «Рубина» Чико Флорес пропустит как минимум одну неделю из-а перелома носа. Испанец получил травму в одном из столкновений в игре против тульского «Арсенала» (2:2).

«После матча #АрсеналРубин нашему защитнику Чико Флоресу был поставлен диагноз «перелом основания костей носа со смещением». Ему потребуется как минимум недельное лечение, после чего он сможет вернуться к тренировкам с командой в специальной маске», — говорится в заявлении клуба.

Таким образом, Чико Флорес пропустит кубковую игру с подмосковными «Химками», а также домашнюю встречу с самарскими «Крыльями Советов».