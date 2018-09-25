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Чико Флорес пропустит как минимум неделю из-за перелома носа

11:34, 25.09.2018
Чико Флорес пропустит как минимум неделю из-за перелома носа
Фото: vk.com/fcrk

Защитник «Рубина» Чико Флорес пропустит как минимум одну неделю из-а перелома носа. Испанец получил травму в одном из столкновений в игре против тульского «Арсенала» (2:2).

«После матча #АрсеналРубин нашему защитнику Чико Флоресу был поставлен диагноз «перелом основания костей носа со смещением». Ему потребуется как минимум недельное лечение, после чего он сможет вернуться к тренировкам с командой в специальной маске», — говорится в заявлении клуба.

Таким образом, Чико Флорес пропустит кубковую игру с подмосковными «Химками», а также домашнюю встречу с самарскими «Крыльями Советов».

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