В МВД опровергли информацию о распространении наркотика «земляника» в Татарстане

В МВД по Республике Татарстан опровергли информацию, якобы полученную от работника «Кировского территориального управления образования» Дубининой, о том, что детям в школьных дворах раздают наркотический препарат под названием «земляника».

По результатам мониторинга установлено, что наркотическое средство, подходящее под описание и называемое «земляника», в незаконном обороте на территории республики не фиксировалось. Обращений от граждан по фактам распространения подобных веществ не поступало.

«Кировского территориального управления», а также сотрудника с указанными данными в структуре органов образования Республики Татарстан не существует», — говорится в сообщении МВД по РТ.



Напомним, что в сентябре под Казанью задержали «Додж» с 116,5 кг наркотиков. Подозреваемые в провозе запрещенных веществ арестованы до 9 ноября.