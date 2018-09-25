Россия доставила в Сирию комплексы радиоэлектронной борьбы

Накануне Россия перебросила в Сирию комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они были доставлены самолетами Ил-76 на авиабазу Хмеймим.

По информации «Известий», речь может идти о «Красуха-4» и Р-330Ж «Житель». Не исключено, что в Сирии также задействуют новейший мобильный комплекс РЭБ «Дивноморье».

Комплексы будут использоваться для подавления радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, которые будут атаковать Сирию. Они смогут создать непроницаемый радиоэлектронный купол над побережьем страны и прилегающей акваторией в радиусе нескольких сотен километров.

Ранее стало известно, что Россия передаст Сирии комплекс С-300 в течение двух недель. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, это будет сделано для усиления боевых возможностей после инцидента со сбитым российским самолетом Ил-20.