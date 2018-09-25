Кандидат от КПРФ опроверг информацию об отказе участвовать в выборах главы Хакасии

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов опроверг информацию, что он якобы снимет кандидатуру во втором туре выборов главы Хакасии.

Ранее местные СМИ сообщили, что Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин снимут кандидатуры, а второй тур не состоится. Также появилась информация, что в республику приедет президент России Владимир Путин, который назначит временно исполняющего обязанности главы региона.

«Отказываться от участия во втором туре выборов я не намерен. Никакие переговоры по данному вопросу мной не ведутся», — написал Коновалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Он также подчеркнул, что в случае победы на выборах он не намерен предоставлять Зимину полномочия председателя правительства региона, которые предложено разделить с главой Хакасии путем внесения изменений в Конституцию республики.

Ранее врио Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона. После чего избирательной комиссии Хакасии пришлось перенести второй тур выборов главы региона на 7 октября.

