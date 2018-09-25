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КФУ проведет международный саммит в Испании и Японии за 4,3 миллиона рублей

10:23, 25.09.2018
КФУ проведет международный саммит в Испании и Японии за 4,3 миллиона рублей
Фото: kpfu.ru

На проведение Международного саммита языков и культур, посвященного 190-летию Льва Толстого, потратят 4,3 млн рублей.

Как следует из договора оказания услуг, местом проведения саммита станут Казань, Гранада (Испания), Нагоя (Япония). Заказчиком выступает ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан».

При этом исполнителем выступит Казанский федеральный университет.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов опубликовал видео в Instagram, посвященное 190-летию со дня рождения Льва Толстого.

ОбществоКультура Татарстан
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