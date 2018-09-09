Минниханов опубликовал видео в честь 190-летия Льва Толстого
Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал видео в Instagram, посвященное 190-летию со дня рождения Льва Толстого.
Видео снято в казанском трамвае. Девушка читала «Войну и мир». Для сюжета взяли момент «мира», когда Наташа Ростова планировала пойти на бал и мысли ее были заняты только сборами на него.
190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого!<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«http://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«http://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 9 Сен 2018 в 2:59 PDT
Ранее корреспонденты «Реального времени» в преддверии праздника выяснили, что казанцы помнят о творчестве писателя.ОбществоВласть Татарстан
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