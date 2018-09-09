Минниханов опубликовал видео в честь 190-летия Льва Толстого

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал видео в Instagram, посвященное 190-летию со дня рождения Льва Толстого.

Видео снято в казанском трамвае. Девушка читала «Войну и мир». Для сюжета взяли момент «мира», когда Наташа Ростова планировала пойти на бал и мысли ее были заняты только сборами на него.

Ранее корреспонденты «Реального времени» в преддверии праздника выяснили, что казанцы помнят о творчестве писателя.