Уфимская «Агидель» впервые в сезоне уступила на выезде
Уфимская «Агидель» провела свой второй выездной матч в текущем сезоне Женской хоккейной лиги против «Динамо» в Санкт-Петербурге. После уверенной победы накануне со счетом 4:1 теперь уфимки уступили — 2:4.
Первый период прошел в равной борьбе и завершился нулевой ничьей.
Во втором и третьем отрезках поединка хозяйки льда были на одну шайбу сильнее — 2:1. Голами в составе уфимок отметились Алена Миллс и Анна Шибанова. У «бело-голубых» отличились Полина Елисеева, Екатерина Николаева, Кристина Коротких и Светлана Прокопенко.
Третий поединок в Питере между «Динамо» и «Агиделью» состоится 26 сентября.
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