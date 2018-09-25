Уфимская «Агидель» впервые в сезоне уступила на выезде

Уфимская «Агидель» провела свой второй выездной матч в текущем сезоне Женской хоккейной лиги против «Динамо» в Санкт-Петербурге. После уверенной победы накануне со счетом 4:1 теперь уфимки уступили — 2:4.

Первый период прошел в равной борьбе и завершился нулевой ничьей.

Во втором и третьем отрезках поединка хозяйки льда были на одну шайбу сильнее — 2:1. Голами в составе уфимок отметились Алена Миллс и Анна Шибанова. У «бело-голубых» отличились Полина Елисеева, Екатерина Николаева, Кристина Коротких и Светлана Прокопенко.

Третий поединок в Питере между «Динамо» и «Агиделью» состоится 26 сентября.





