Физлицо потребовало 2 миллиона у одного из застройщиков «Самара Арены»

К одному из застройщиков «Самара Арены», «СМАРТ-Инжинирингу», поступило требование от физического лица на сумму 2 млн рублей.



Речь идет о включении суммы в реестр требований кредиторов второй очереди, следует из сообщения, опубликованного конкурсным управляющим компании в едином реестре сведений о банкротствах.

Основанием возникновения требований физлица Михаила Александрова служат служебные записки по КС-2 и табели выхода на работу.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении «СМАРТ-Инжиниринга» по факту невыплаты зарплаты строителям «Самара Арены». Пострадавшим рекомендовали обращаться в следственный отдел.