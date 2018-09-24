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Происшествия

Физлицо потребовало 2 миллиона у одного из застройщиков «Самара Арены»

12:41, 24.09.2018
Физлицо потребовало 2 миллиона у одного из застройщиков «Самара Арены»
Фото: ru.wikipedia.org / Satory2001

К одному из застройщиков «Самара Арены», «СМАРТ-Инжинирингу», поступило требование от физического лица на сумму 2 млн рублей.

Речь идет о включении суммы в реестр требований кредиторов второй очереди, следует из сообщения, опубликованного конкурсным управляющим компании в едином реестре сведений о банкротствах.

Основанием возникновения требований физлица Михаила Александрова служат служебные записки по КС-2 и табели выхода на работу.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении «СМАРТ-Инжиниринга» по факту невыплаты зарплаты строителям «Самара Арены». Пострадавшим рекомендовали обращаться в следственный отдел.

ПроисшествияСпорт Татарстан
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