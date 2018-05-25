Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана и отменила прямые выборы мэра

Депутаты городской думы Екатеринбурга сегодня на внеочередном заседании приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра.

За проголосовали 25 депутатов из 33. Сам Ройзман на заседание не явился, сообщает «РИА Новости».

До осенних выборов исполнять обязанности мэра будет зампредседателя думы Виктор Тестов.



Также гордума Екатеринбурга приняла изменения в устав города об отмене прямых выборов мэра.

Напомним, что в минувший вторник глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку из-за отмены прямых выборов мэра города. По его мнению, прямые выборы не устраивают губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.