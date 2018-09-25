Глава ФАС назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной

Экономика России является во многом отсталой и низкоконкурентной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет» — цитирует Артемьева «Коммерсант».



По мнению главы ФАС, это связано с созданием государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. «Это — общая болезнь, которая у нас уже давно», — отметил Артемьев.



Он также добавил, что госкомпании и естественные монополии «нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях — даже разделять».

Однако укрепление госсектора затронуло не все сферы. В качестве примера Артемьев привел рынок телекоммуникаций, на котором ФАС добилась отмены внутрисетевого роуминга и возможности сохранения абонентами номеров при смене оператора.