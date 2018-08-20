Мобильные операторы отменят роуминг в России до 1 сентября
Российские мобильные операторы назвали точные даты полной отмены внутрисетевого роуминга по всей стране.
С 20 августа роуминг отменят в «Билайне», с 30-го — в МТС, с 31-го — в Tele2, с 1 сентября — в «МегаФоне», сообщает «Федеральное агентство новостей».
Отметим, Федеральная антимонопольная служба грозилась в сентябре определить размер штрафа за нарушения сотовыми операторами предписания по внутрисетевому роумингу.
Напомним, рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу в отношении российских операторов продлено до 28 декабря.ТехнологииIT
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