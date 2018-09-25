Глава Комсомольска-на-Амуре подал в гордуму заявление об отставке

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал заявление об отставке в городскую думу и со вторника ушел в отпуск.

«Если примут заявление, то определят дату, с которой будут прекращены полномочия. До этого заседания и до решения думы Климов официально является главой города», — сообщили в пресс-службе городской администрации.



При этом до следующих выборов Комсомольском-на-Амуре будут руководить фактически два человека: и.о. главы и и.о. главы администрации. В настоящее время обязанности главы администрации города исполняет заместитель Климова Алексей Разин, передает ТАСС.

Климов сообщил об отставке после критики со стороны действующего главы региона Вячеслава Шпорта за невыполнение плана развития Комсомольска-на-Амуре. Сергей Фургал, победивший на выборах главы Хабаровского края, заявил, что если жители города захотят, то попросят Климова остаться.

