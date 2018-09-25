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В российских городах внедрят биометрическую систему распознавания лиц

01:58, 25.09.2018
В российских городах внедрят биометрическую систему распознавания лиц
Фото: pixabay.com

Министерство строительства РФ в рамках проекта «Умный город» планирует внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц.

«Насколько я знаю, сейчас идет дискуссия по поводу внедрения такой технологии в Москве. Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Отмечается, что в случае успешной реализации система ляжет в основу стандарта «смарт-сити» — минимального набора решений для повышения комфортности городов, передают «Известия».

Ранее Казань вошла в топ-3 «Умных городов» России.

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