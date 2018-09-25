Скончался продюсер «Звёздных войн» Гэри Куртц

В Лондоне скончался продюсер серии фильмов киносаги «Звездные войны» Гэри Куртц.



«Гари Курц, легендарный продюсер «Звездных войн» (1977) и «Империя наносит ответный удар» (1980), скончался в воскресенье, 23 сентября. Ему было 78 лет», — говорится на сайте кинофраншизы.



Ранее сообщалось что персонаж Кэрри Фишер принцесса Лея Органа появится в новом, девятом, эпизоде «Звездных войн», который выйдет в декабре 2019 года. Актриса скончалась на 61-м году жизни в декабре 2016 года.