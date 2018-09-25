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Скончался продюсер «Звёздных войн» Гэри Куртц

01:23, 25.09.2018
Скончался продюсер «Звёздных войн» Гэри Куртц
Фото: en.wikipedia.org / KAMiKAZOW

В Лондоне скончался продюсер серии фильмов киносаги «Звездные войны» Гэри Куртц.

«Гари Курц, легендарный продюсер «Звездных войн» (1977) и «Империя наносит ответный удар» (1980), скончался в воскресенье, 23 сентября. Ему было 78 лет», — говорится на сайте кинофраншизы.

Ранее сообщалось что персонаж Кэрри Фишер принцесса Лея Органа появится в новом, девятом, эпизоде «Звездных войн», который выйдет в декабре 2019 года. Актриса скончалась на 61-м году жизни в декабре 2016 года.

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