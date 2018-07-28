Кэрри Фишер появится в следующем эпизоде «Звездных войн»

Персонаж актрисы Кэрри Фишер принцесса Лея Органа появится в новом, девятом, эпизоде «Звездных войн», который выйдет в декабре 2019 года.

Режиссер фильма Джей Джей Абрамс сообщил, что в картине будет использован отснятый материал с участием актрисы для седьмого эпизода, говорится на официальном сайте саги.

Напомним, что Керри Фишер скончалась на 61-м году жизни в декабре 2016 года. Примечательно, что на следующий день после смерти Фишер скончалась ее 84-летняя мать — американская актриса Дебби Рейнольдс.