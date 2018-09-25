Apple завершила приобретение сервиса по распознаванию музыки Shazam

Американская корпорация Apple объявила о завершении сделки о покупке сервиса распознавания музыки Shazam.

Как сообщается на сайте Apple, теперь в планах компании сделать приложение полностью бесплатным для всех пользователей.



«С общей любовью к музыке и инновациям мы очень рады объединить наши команды, чтобы предоставить пользователям еще больше возможностей открыть, испытать и наслаждаться музыкой», — сказал вице-президент Apple Оливер Шуссер.



О том, что Apple планирует купить Shazam, стало известно в декабре прошлого года. Сумма сделки составила $400 млн.

