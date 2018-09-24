Зинэтула Билялетдинов: «Все не могут ложиться под шайбу так, как Глухов»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал оценку победному матчу против новосибирской «Сибири» (3:2), а так же оценил игру Михаила Глухова и рассказал о ротации состава.
— Была хорошая игра, боевая. Обе команды играли на хороших эмоциях, никто никому не уступал, я очень доволен, что ребята сыграли таким образом. Готовимся дальше.
— Зарипов будет отдыхать больше или меньше одного матча?
— Думаю, что больше.
— На протяжении сезона вы тоже будете давать ему отдыхать?
— Возможно.
— А вы чувствуете, что он физически не готов? Его хватает на весь сезон?
— Мы приняли такое решение, совместное. Надеюсь, что его хватит.
— Михаил Глухов хорошо себя показал сегодня — заблокировал несколько бросков. Можно сказать, что именно таких игроков на старте сезона не хватало команде?
— Михаил всегда был самоотверженным, надежным игроком, который выполняет свою работу. Все не могут таким образом ложиться под шайбу, но есть ситуации, когда это необходимо, тогда нужно блокировать.
— Две пропущенные шайбы были необязательными, как вы их прокомментируете?
— Случается такое.
— А с чем вы это связываете?
— Вот сейчас поговорим в раздевалке, и я узнаю, отчего это происходит.
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