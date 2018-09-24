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Зинэтула Билялетдинов: «Все не могут ложиться под шайбу так, как Глухов»

23:40, 24.09.2018

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал оценку победному матчу против новосибирской «Сибири» (3:2), а так же оценил игру Михаила Глухова и рассказал о ротации состава.

— Была хорошая игра, боевая. Обе команды играли на хороших эмоциях, никто никому не уступал, я очень доволен, что ребята сыграли таким образом. Готовимся дальше.

Зарипов будет отдыхать больше или меньше одного матча?

— Думаю, что больше.

На протяжении сезона вы тоже будете давать ему отдыхать?

— Возможно.

А вы чувствуете, что он физически не готов? Его хватает на весь сезон?

— Мы приняли такое решение, совместное. Надеюсь, что его хватит.

Михаил Глухов хорошо себя показал сегодня — заблокировал несколько бросков. Можно сказать, что именно таких игроков на старте сезона не хватало команде?

— Михаил всегда был самоотверженным, надежным игроком, который выполняет свою работу. Все не могут таким образом ложиться под шайбу, но есть ситуации, когда это необходимо, тогда нужно блокировать.

Две пропущенные шайбы были необязательными, как вы их прокомментируете?

— Случается такое.

А с чем вы это связываете?

— Вот сейчас поговорим в раздевалке, и я узнаю, отчего это происходит.

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