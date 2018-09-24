Зинэтула Билялетдинов: «Все не могут ложиться под шайбу так, как Глухов»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал оценку победному матчу против новосибирской «Сибири» (3:2), а так же оценил игру Михаила Глухова и рассказал о ротации состава.

— Была хорошая игра, боевая. Обе команды играли на хороших эмоциях, никто никому не уступал, я очень доволен, что ребята сыграли таким образом. Готовимся дальше.

— Зарипов будет отдыхать больше или меньше одного матча?

— Думаю, что больше.

— На протяжении сезона вы тоже будете давать ему отдыхать?

— Возможно.

— А вы чувствуете, что он физически не готов? Его хватает на весь сезон?

— Мы приняли такое решение, совместное. Надеюсь, что его хватит.

— Михаил Глухов хорошо себя показал сегодня — заблокировал несколько бросков. Можно сказать, что именно таких игроков на старте сезона не хватало команде?

— Михаил всегда был самоотверженным, надежным игроком, который выполняет свою работу. Все не могут таким образом ложиться под шайбу, но есть ситуации, когда это необходимо, тогда нужно блокировать.

— Две пропущенные шайбы были необязательными, как вы их прокомментируете?

— Случается такое.

— А с чем вы это связываете?

— Вот сейчас поговорим в раздевалке, и я узнаю, отчего это происходит.