На «Казаньоргсинтезе» определили лучшую добровольную пожарную дружину

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Казаньоргсинтез"

На ПАО «Казаньоргсинтез» состоялись соревнования добровольных пожарных формирований. Площадкой для них стал учебный полигон пожарной части №31 отряда государственной противопожарной службы №5 МЧС Республики Татарстан, располагающегося на территории предприятия.

Всего в соревнованиях приняло участие 59 команд: расчеты цехов и служб заводов по производству и переработке полиэтилена низкого давления, полиэтилена высокого давления этилена, поликарбонатов, бисфенола-А, органических продуктов и технических газов, по подготовке и проведению капитальных ремонтов, а также иных подразделений и служб предприятия.

— Соревнования пожарных формирований для нас стали повседневной жизнью. Мы считаем, что их необходимо проводить постоянно, — отметил Григорий Шром, заместитель главного инженера по промышленной безопасности ПАО «Казаньоргсинтез». — Мы работаем на опасном производственном объекте, поэтому должны быть уверены, что наши подразделения постоянно готовы решать любые задачи до приезда основных профессиональных сил. Кроме того, такие мероприятия позволяют выявить и устранить «узкие места» в подготовке людей и технической оснащенности формирований.

В ходе соревнований пожарным расчетам предстояло пройти эстафету из четырех этапов: полоса препятствий, преодоление барьера и тушение манекена, тушение электрощита и противня с горящей жидкостью, работа с пожарным стволом.

— Коллектив в этом году полностью обновился, но справляется неплохо. С заданиями они справляются не хуже, чем профессиональные пожарные. Это важно, ведь пожарные формирования — это наши первые помощники в случае ЧП, — подчеркнул заместитель начальника отряда государственной противопожарной службы №5 МЧС по РТ Игорь Тишов.

По итогам всех испытаний наилучший результат продемонстрировала команда цеха по монтажу и ремонту оборудования завода по подготовке и проведению капительного ремонта. Серебро досталось пожарной дружине цеха специализированного ремонта и технологического оборудования службы главного механика. Третье место заняли представители транспортного цеха.

Партнерский материал