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Кабмин России одобрил законопроект об изменении МРОТ

15:59, 24.09.2018

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому вносятся изменения в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда».

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в часть первую статьи 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу Кабмина.

Ранее в Госдуме РФ предложили установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 40% от средней заработной платы по стране.

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