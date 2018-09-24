Кабмин России одобрил законопроект об изменении МРОТ
Правительство России одобрило законопроект, согласно которому вносятся изменения в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда».
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в часть первую статьи 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу Кабмина.
Ранее в Госдуме РФ предложили установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 40% от средней заработной платы по стране.ОбществоВласть
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