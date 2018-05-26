В Госдуме предложили повысить МРОТ до уровня 40% от средней зарплаты по России

В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 40% от средней заработной платы по стране. Инициатива принадлежит члену комитета ГД по социальной политике, вице-президенту Конфедерации труда России Олегу Шеину.

По его словам, такие меры рекомендованы профильными международными организациями. В случае реализации предлагаемого законопроекта размер МРОТ может превысить 15,6 тыс. рублей и не потребует значительных затрат бюджета, уверен Шеин.

«Предыдущее повышение МРОТ, грубо говоря, с 7,5 тыс. рублей до 11 стоило бюджету примерно 0,1% от общих бюджетных издержек. Поэтому и в данном случае все обойдется, так сказать, десятыми долями», — цитирует депутата RT.

Законопроект планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента в июле.

Напомним, что в России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом и достиг 11 163 рублей.