Нас не устраивают текущие темпы экономики в Татарстане — Минниханов

Татарстан является лидером среди российских регионов по уровню социально-экономического развития.



«Однако темпы роста нас не устраивают», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева

По его словам, ключевым фактором для развития социально-экономического сектора является цифровизация производственных и организационных процессов, встраивание цифровой грамотности для развития.

Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие — всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».

