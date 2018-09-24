В Татарстане полностью выполнены майские указы 2012 года — Минниханов

В Татарстане в полном объеме выполнены майские указы 2012 года президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.



По его словам, в республике в два раза выросла зарплата врачей, в 1,5 раза учителей. При этом доля населения, пользующаяся электронными услугами, выросла с 20% до 80%.



Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие — всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».