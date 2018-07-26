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Источник: на пост председателя Вахитовского суда Казани будет претендовать глава суда Нижнекамска

08:59, 26.07.2018
Источник: на пост председателя Вахитовского суда Казани будет претендовать глава суда Нижнекамска
Фото: nizhnekamsky.tat.sudrf.ru

Кандидатом на пост председателя Вахитовского суда Казани может стать 48-летний глава Нижнекамского суда Газиз Гисметдинов. Об этом сообщили источники «Реального времени» в судейском сообществе.

Кандидатуру Гисметдинова на пост председателя Вахитовского суда Казани якобы поддерживают братья-мэры Метшины. Сам судья однозначного ответа об участии в конкурсе пока не дал.

Гисметдинов начал свою карьеру помощником прокурора Казани, в 2000 году был назначен судьей Советского райсуда Казани, через 11 лет занял пост заместителя председателя по гражданским делам. В 2014-м он ушел в горсуд Нижнекамска.

В настоящее время главой Вахитовского райсуда является Фанис Мусин. Срок его полномочий истекает в марте 2019-го, но конкурс на замещение этой должности уже стартовал.

Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

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