ФАС отменила результаты торгов на замену лифтов в Пермском крае на 640 млн рублей

ФАС России отменила результаты торгов на поставку в дома Пермского края лифтов на 640 млн рублей. Данное решение было принято по итогам рассмотрения жалоб Щербинского лифтостроительного завода и ООО «Мосрегионлифт».

Ранее победителем торгов стало ООО «Первая лифтостроительная компания», а заявки ЩЛЗ и ООО «Мосрегионлифт» были отклонены конкурсной комиссией. Также ФАС признала неправомерным исключение ЩЛЗ из Реестра квалифицированных подрядных организаций.

Стоит отметить, что обе компании готовы участвовать в торгах, если их повторно объявят, пишет «Коммерсант».

Напомним, ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы «Фонбет».