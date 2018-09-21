ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы «Фонбет»

Московское УФАС России возбудило дело против «Яндекса» из-за размещения рекламы букмекерской конторы «Фонбет».

По информации ведомства, реклама букмекерской конторы показывалась на главной странице «Яндекса» во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу — 2018 и в записях лучших моментов.

В ФАС отметили, что в интернете запрещена реклама организатора основанных на риске игр, а также самих азартных игр и пари.

«Действия «Яндекса» противоречат частям 2.3 статьи 27 Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 25 сентября», — сообщили в пресс-службе УФАС по Москве.

Ранее правительство РФ запретило проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные детские и юношеские спортивные соревнования.