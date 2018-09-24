Бывший главный геолог «Татнефти» сократил свою долю участия в компании

У «Татнефти» появился новый миноритарный акционер. Им стал бизнесмен Равиль Якупов. Как следует из последнего списка аффилированных лиц компании, с апреля ему принадлежит 0,000026% в уставном капитале. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», Якупов является генеральным директором и учредителем нескольких фирм (ЗАО «Карт», «Мирас», «Диамант Сервис», «Миранда» и т.д.), большинство из которых зарегистрировано в Альметьевске.

В то же время свою долю в «Татнефти» сократил Ренат Муслимов, консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также член совета директоров компании. Ранее Муслимову принадлежало 0,057136% в капитале, но в 22 июня доля сократилась до 0,047618%.

Ренат Муслимов долгое время занимал должность главного геолога и заместителя генерального директора «Татнефти».