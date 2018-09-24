В Казани арестован потерпевший по делу Швецовых

Под арест до 5 ноября отправлен гендиректор ПАО «ПАК» Марат Исламов, МВД Татарстана обвиняет его в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее Исламов был признан потерпевшим в уголовном деле Швецовых, которое расследуют сотрудники Следкома по РТ.

Дело против руководителя «ПАК» возбуждено не без участия защиты Швецовых. Подробности — в материале «Реального времени».