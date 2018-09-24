Новости происшествий

13:19 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани арестован потерпевший по делу Швецовых

12:40, 24.09.2018 Сюжет:  Дело Швецовых

Под арест до 5 ноября отправлен гендиректор ПАО «ПАК» Марат Исламов, МВД Татарстана обвиняет его в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее Исламов был признан потерпевшим в уголовном деле Швецовых, которое расследуют сотрудники Следкома по РТ.

Дело против руководителя «ПАК» возбуждено не без участия защиты Швецовых. Подробности — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоБизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты