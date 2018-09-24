В Перми оштрафован нелегальный автобусный перевозчик
Прокуратура Индустриального района Перми провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения перевозчика маршрута № 98Т м/н Садовый — улица Совхозная.
По информации надзорного ведомства, было установлено, что автобус эксплуатировался с неисправностью, угрожающей безопасности дорожного движения. Кроме того, у перевозчика отсутствует лицензия на осуществление регулярных перевозок.
По результатам рассмотрения административного материала перевозчик признан виновным и привлечен к штрафу в размере 20 тыс. рублей.
Напомним, ранее стало известно, что в Самаре продлят маршрут автобуса №37.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым