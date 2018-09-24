Минниханов объявил 2019-й год в Татарстане Годом рабочих профессий
Следующий год в Татарстане будет объявлен Годом рабочих профессий. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.
«Впереди чемпионат World Skills, на который приедут представители свыше 70 стран», — отметил президент.
По его словам, развитие сферы рабочих профессий является неотъемлемой частью развития бизнеса.
Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие — всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».ОбществоВласть Татарстан
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