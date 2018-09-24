Минниханов о санкциях: «Шантаж — это попытка подчинить нашу волю»

Бесконечные санкции, давление на Россию и шантаж — это попытка подчинить волю страны. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего ежегодного послания в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.

«В условиях внешних вызовов прошедший год сложился в целом благополучно», — отметил президент.



Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие — всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».