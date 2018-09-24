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Минниханов о санкциях: «Шантаж — это попытка подчинить нашу волю»

10:13, 24.09.2018
Минниханов о санкциях: «Шантаж — это попытка подчинить нашу волю»
Фото: tatarstan.ru

Бесконечные санкции, давление на Россию и шантаж — это попытка подчинить волю страны. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего ежегодного послания в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.

«В условиях внешних вызовов прошедший год сложился в целом благополучно», — отметил президент.

Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие — всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».

ОбществоВласть Татарстан
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