Минниханов о санкциях: «Шантаж — это попытка подчинить нашу волю»
Бесконечные санкции, давление на Россию и шантаж — это попытка подчинить волю страны. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего ежегодного послания в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.
«В условиях внешних вызовов прошедший год сложился в целом благополучно», — отметил президент.
Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие — всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым