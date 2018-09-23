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В Марий Эл дайверы обнаружили на дне Яльчика останки неизвестного строения

22:28, 23.09.2018

Команда марийских дайверов рассказала об обнаруженных на дне озера Яльчик останках неизвестного строения. На глубине около 30 метров ныряльщики внезапно наткнулись на каменную стену.

Исследователи глубин сообщили, что высота станы составила около 10 метров, передает ГТРК «Марий Эл».

Ее происхождение пока не установлено. Дайверы предположили, что строение оказалось на дне озера в начале прошлого века, когда в Яльчике образовался провал.

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